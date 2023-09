Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul ucrainean a aprobat miercuri, 6 septembrie, cu o majoritate solida, desemnarea lui Rustem Umerov, in varsta de 41 ani, in functia de ministru al apararii, in plina invazie rusa, au indicat doi deputati ucraineni, potrivit Agerpres . Au total, 338 din cei 450 de deputati au aprobat candidatura…

- Parlamentul ucrainean l-a demis oficial marti, 5 septembrie, pe Oleksii Reznikov din functia de ministru al apararii, dupa ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca doreste inlocuirea sa in cadrul unei remanieri a conducerii pe timp de razboi , informeaza DPA. Asa…

- Ucraina cheltuiește zilnic aproximativ 100 de milioane de dolari din fonduri de stat pentru a se apara impotriva in fața Rusiei, a declarat fostul ministru al apararii, Oleksii Reznikov, pentru agenția Ukrinform.„O zi de razboi ne costa 100 de milioane de dolari. Luați bugetele tuturor fundațiilor mari…

- Rustem Umerov, care urmeaza sa-l inlocuiasca pe Oleksii Reznikov și va fi noul ministru al Apararii din Ucraina, este un membru important al comunitații tatare din Crimeea și a participat la negocierile sensibile cu Rusia, scrie The Guardian.

