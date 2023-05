Zelenski, umilit la Eurovision 2023 Volodimir Zelenski nu a fost lasat sa transmita un mesaj video in finala Eurovision. „Solicitarea lui Zelenski de a se adresa publicului concursului Eurovision, desi facuta cu intentii laudabile, nu poate fi din pacate acceptata, deoarece ar incalca regulile evenimentului”, a declarat Uniunea Europeana de Radio si Televiziune, care organizeaza concursul. “Unul dintre pilonii concursului este caracterul apolitic al evenimentului. Acest principiu interzice declaratiile politice sau similare in timpul concursului”, a explicat EBU. Concursul din acest an va avea loc la Liverpool, in nordul Angliei,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum bine știm, anul trecut, dupa declanșarea razboiului in Ucraina, la ediția din 2022 a Eurovision, Ucraina devenea caștigatoarea marelui trofeu și dreptul de a fi țara organizatoare. Dar, cum evenimentele in desfașurare era clar ca nu se incheiau, EBU muta pentru acest an marea finala in Anglia,…

- „Solicitarea domnului Zelenski de a se adresa publicului la Eurovision Song Contest, desi facuta cu intentii laudabile, din pacate nu poate fi acceptata, deoarece ar incalca regulile evenimentului”, a declarat Uniunea Europeana de Radiodifuziune (EBU), care organizeaza competitia.„Unul dintre pilonii…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu va putea sa vorbeasca prin intermediul unui mesaj video in finala Eurovision, a anuntat joi organizatorul concursului muzical, potrivit AFP.Solicitarea lui Zelenski de a se adresa publicului concursului Eurovision, desi facuta cu intentii laudabile, nu…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu va putea sa vorbeasca prin intermediul unui mesaj video in finala Eurovision, a anuntat joi organizatorul concursului muzical.Solicitarea lui Zelenski de a se adresa publicului concursului Eurovision, desi facuta cu intentii laudabile, nu poate fi din pacate…

- Finala din anul 2023 a concursului internațional organizat de Uniunea Europeana de Radio și Televiziune, la care participa concurenți reprezentand diverse state, se apropie cu pași repezi. Afla in randurile de mai jos care a fost cea mai buna clasare a Romaniei la Eurovision din istorie. Ei sunt artiștii…

- Biletele pentru marea finala a concursului Eurovision 2023, care va avea loc in luna mai la Liverpool, in Marea Britanie, s-au epuizat marți, 8 martie, in doar 34 de minute, au anunțat organizatorii. Din cele noua spectacole, biletele pentru marea finala s-au vandut in 34 de minute, potrivit The Independent.…

- Biletele pentru marea finala a concursului Eurovision 2023, organizat la Liverpool, in Marea Britanie, s-au epuizat in putin peste 30 de minute, marti, au anuntat organizatorii, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rasturnare de situație in razboiul din Ucraina. Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca participa la conflictul din Ucraina prin furnizarea de arme fortelor Kievului, informeaza duminica AFP. “Ei (tarile NATO) trimit Ucrainei arme in valoare de…