- Presedintele american Joe Biden a exprimat vineri "sprijinul neclintit" al SUA pentru suveranitatea Ucrainei intr-o convorbire telefonica cu omologul sau ucrainean Volodomir Zelenski, a comunicat Casa Alba, citata de Reuters si AFP. "Presedintele Biden a afirmat sprijinul neclintit al…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, nu a abordat tema Crimeii in timpul convorbirii telefonice cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat secretarul de presa al Kremlinului, Dmitri Peskov. In același timp, Peskov a declarat ca nu a avut loc o anexare și ca trebuie recunoscuta aderarea…

- Rusia a avertizat sambata ca ajutorul militar american destinat armatei ucrainene poate agrava conflictul din estul Ucrainei si ar putea incita guvernul de la Kiev sa incerce solutionarea acestuia prin metode agresive, relateaza agentia EFE. ''Statele Unite nu-si ascund intentia de a oferi tot…

- Noul președinte american Joe Biden a avut o discuție cu omologul sau rus Vladimir Putin pentru prima data de la intrarea sa în Casa Alba pentru a vorbi despre mai multe probleme aflate în centrul tensiunilor dintre cele doua țari rivale, relateaza AFP.”L-a sunat pe președintele…

- Noul presedinte american, Joe Biden, doreste prelungirea cu cinci ani a tratatului de limitare a armelor nucleare strategice NEW START incheiat intre SUA si Rusia, care expira la inceputul lui februarie, a anuntat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, citata de AFP.In paralel, președintele…

- Administratia Vladimir Putin a anuntat, marti, ca nu va lua in considerare solicitarile Occidentului de eliberare a liderului opozitiei, Aleksei Navalnii, exprimand preocupare privind apelurile disidentului in sensul organizarii de proteste, informeaza Mediafax. "Nu vom lua in considerare…