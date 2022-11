Stiri pe aceeasi tema

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Grupului celor 20 (G20) reunit in Indonezia sa iși intensifice eforturile și sa opreasca razboiul Rusiei in țara sa, in cadrul unui plan de pace pe care l-a propus, informeaza Reuters, citat de Mediafax.

Premierul Nicolae Ciuca, aflat intr-o vizita la Bruxelles, s-a intalnit miercuri cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Cei doi au discutat despre aderarea Romaniei la Spațiul Schengen, raspunsul UE la agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și despre securitatea energetica.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia ca a plasat mine la un baraj hidroelectric din regiunea Herson din sudul Ucrainei, care se afla sub controlul fortelor rusesti. El a afirmat ca daca hidrocentrala Kahovka ar fi distrusa, aceasta ar provoca o catastrofa, relateaza Rador.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat luni ca a convenit cu cancelarul german Olaf Scholz asupra organizarii unei reuniuni de urgenta a G7 (principalele tari industrializate ale lumii) dupa atacurile ruse lansate luni dimineata asupra Ucrainei, transmite Reuters, conform AGERPRES.

Președintele Klaus Iohannis și alții sapte președinți ai unor state membre NATO din Europa Centrala și de Est au semnat o declarație comuna, prin care iși reafirma sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritoriala a Ucrainei.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat atacul cu rachete rusesti de vineri impotriva unui convoi umanitar in Zaporojie, in sudul Ucrainei, care, potrivit Kievului, s-a soldat cu cel putin 25 de civili morti, relateaza EFE si DPA, scrie Agerpres.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, marti seara, ca in regiuni de pe o suprafata de peste 4.000 de kilometri patrati au fost finalizate masurile de finalizare dupa reluarea controlului de catre fortele Ucrainei, scrie News.ro.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a dedicat discursul sau de duminica, din ziua de razboi cu numarul 200, aparatorilor Ucrainei, el multumindu-le tuturor celor din armata, de la infanterie pana la fortele aeriene, fortele navale si serviciile de informatii.