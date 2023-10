Stiri pe aceeasi tema

- In discursul adresat națiunii de luni seara, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a precizat ca așteapta și de la alte țari sa urmeze exemplul Romaniei și al Bulgariei și sa coopereze in privința exporturilor de cereale din țara sa, informeaza News.ro. „Sunt recunoscator partenerilor nostri care…

- Doua nave cargou au parasit porturile din sudul Ucrainei si au trecut prin coridorul pentru nave comerciale din Marea Neagra desemnat de Kiev in ciuda blocadei navale rusesti, a anunțat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza dpa.

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, luni, o discutie cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre „eforturile continue ale Romaniei de a sprijini Ucraina”. „Romania este alaturi de Ucraina pana la victoria acesteia si in reconstructie. Sustinem inceperea negocierilor de aderare cu Uniunea Europeana…

- Premierul Marcel Ciolacu a discutat la, Atena, cu ocazia unei reuniuni a șefilor de stat și de guverne din Sud-Estul Europei, inclusiv Balcanii de Vest, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. "Am discutat cu președintele Zelenskyy despre eforturile continue ale Romaniei de a sprijini…

- Denis Șmihal, premierul Ucrainei, a declarat ca președintele Volodimir Zelenski va veni in Romania, fara sa ofere insa și alte detalii “Cred ca președintele Zelenski va veni in Romania, nu pot spune data, dar știu ca o va face”, a declarat la un post Tv premierul. Vizita premierului ucrainean vine…

- ”Vineri am avut intalnirea cu reprezentantii Ucrainei, a fost si Ambasada SUA in Romania, Ambasada SUA la Kiev, a fost Comisia Europeana (..) Asta a fost rostul intalnirii, ca in momentul in care situatia la porturile dunarene ale Ucrainei va continua intr-un scenariu in care vor fi afectate toate instalatiile…

- Porturile și navele rusești din Marea Neagra – inclusiv petrolierele care transporta milioane de barili de petrol catre Europa – ar putea fi atacate in mod justificat de armata ucraineana ca parte a eforturilor de a slabi mașina de razboi a Moscovei, a avertizat luni un oficial de rang inalt de la Kiev,…