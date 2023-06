Stiri pe aceeasi tema

- Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei urmeaza sa se desfașoare la Londra, in perioada 21 – 22 iunie 2023, cu participarea reprezentanților din peste 60 de țari. Ukraine Recovery Conference este, in anul 2023, la cea de-a doua ediție. Prima ediție s-a desfașurat in anul 2022 la Lugano (Elveția). Fața…

- Romania ocupa un loc de cinste in structura principala a NATO, spun Statele Unite ale Americii. Un important membru al Congresului a anunțat ca viitorul șef al Alianței Nord-Atlantice ar trebui sa fie ales inclusiv din țara noastra. „Coloana vertebrala a NATO, candva centrata la Paris și Berlin, se…

- Politicianul britanic Nigel Farage, considerat de multi „fata Brexit-ului" in Marea Britanie, a declarat ca parasirea Uniunii Europene a fost un esec pentru Londra, relateaza Reuters, preluat de hotnews.ro. Fostul europarlamentar si sef al partidului UKIP a criticat guvernele conservatoare conduse succesiv…

- Ajutorul de inmormantare care se acorda urmașilor persoanei decedate a fost majorat.Beneficiar poate fi o singura persoana, care sa aiba calitatea de soț supraviețuitor, copil, parinte, tutore, curator sau orice persoana care dovedește cu documente ca a platit cheltuielile de inmormantare. CITESTE…

- Prim-ministrul britanic Rishi Sunak si presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski au discutat despre intensificarea sprijinului militar pentru Ucraina vineri, 14 aprilie, in cursul unui apel telefonic, a anuntat guvernul britanic, citat de DPA și Agerpres. Sunak i-a spus presedintelui Zelenski ca Marea…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a lansat un atac la adresa statelor occidentale pentru faptul ca nu au avut o strategie coerenta pentru a contracara acțiunile Rusiei in Marea Neagra. Acesta a intervenit online la Conferinta privind securitatea regiunii Marii Negre, care are loc la Bucuresti,…

- Londra a anuntat vineri ca a ajuns la un acord pentru aderarea la Acordul Cuprinzator si Progresiv pentru Parteneriatul Trans-Pacific (CPTPP), dupa 21 de luni de discutii, cel mai important acord comercial al Marii Britanii dupa Brexit, transmite AFP, citat de Agerpres.Regatul Unit devine, astfel,…