Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a transmis miercuri, prin vocea purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca nu a primit nicio propunere privind o "incetare a focului de Craciun" in Ucraina, informeaza Reuters, care noteaza ca anunțul Moscovei vine in contextul in care luptele se vor prelungi, cel mai probabil, pana…

- Razboiul din Ucraina continua, iar pe masura ce trece, liderul de la Kiev iși da seama ca unele lucruri nu vor mai putea fi salvate prea curand. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut vineri seara ca situația militara in unele parți din estul Ucrainei este „foarte dificila”, dar a declarat…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut vineri seara ca situația militara in unele parți din estul Ucrainei este „foarte dificila”, dar a precizat ca forțele ucrainene continua sa reziste atacurilor efectuate de ruși, informeaza CNN . „Situația de pe linia frontului ramane foarte dificila…

- Președintele american Joe Biden a calificat joi razboiul lui Vladimir Putin in Ucraina drept „bolnav” și a declarat ca exista o singura modalitate raționala de a pune capat conflictului – ca liderul rus sa „iși retraga” trupele din țara vecina, relateaza CNN . „Dar se pare ca nu are de gand sa faca…

- „Lupte extrem de dure" au loc „in apropiere de Bahmut", oras din regiunea Donetk, in estul Ucrainei, care de mai multe luni este tinta prioritara a armatei ruse, a afirmat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, scrie AFP, citata de News.ro. „Situatia pe linia frontului nu cunoaste schimbari semnificative.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri seara ca lupte extrem de acerbe se dau in prezent langa Bahmut, oras din regiunea Donetk in estul Ucrainei, o tinta prioritara pentru armata rusa de luni de zile, transmite AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele german Frank-Walter Steinmeier a vizitat marți Ucraina pentru prima data de la inceputul invaziei ruse, ocazie cu care a condamnat cei mai noi pași facuți de Rusia in direcția escaladarii conflictului și s-a angajat ca țara sa sa livreze la timp armele promise Kievului, informeaza CNN .…

- Rusia a anunțat, sambata seara, ca trupele sale au stopat incercarile ucrainenilor de a avansa in regiunea Herson și in Luhansk. Cu toate acestea, Volodimir Zelenski a transmis ca Forțele Armate ale Ucrainei continua „operațiunile active in diferite zone ale frontului”. „O situație foarte dificila persista…