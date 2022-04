Zelenski, mesaj tulburător de pe frontul Ucrainei - Avertisment despre „adevărul dureros” după invazia lui Putin | VIDEO Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat in timpul discursului sau de sambata tarziu ca agresiunea Rusiei nu s-a limitat niciodata doar la Ucraina, ci intreaga Europa a fost o ținta. Zelenski cere din nou Occidentului sa impuna un embargo complet asupra produselor energetice rusești și sa furnizeze Ucrainei arme suplimentare.„Ucraina nu are timp de așteptat. Libertatea nu are timp sa aștepte. Dupa ce a inceput agresiunea impotriva a tot ceea ce a menținut pacea in Europa, trebuie luate masuri imediate. Trebuie sa acționam Iar embargoul petrolului ar trebui sa fie primul pas. La nivelul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

