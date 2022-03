Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat online, miercuri Congresului Statelor Unite, el fiind intampinat cu aplauze. El a facut apel din nou la instituirea unei zone de restrictie aeriana deasupra Ucrainei. Zelenski a prezentat un material video cu distrugerile provocate de fortele rusesti in Ucraina, care s-a incheiat cu un mesaj tocmai pentru instituirea restrictiilor de zbor in spatiul aerian ucrainean. El s-a adresat in limba engleza presedintelui american Joe Biden. Presedintele Volodimir Zelenski le-a amintit americanilor, in discursul rostit in fata Congresului, de atacurile…