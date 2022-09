Zelenski le cere ucrainenilor din teritoriile ocupate de ruși să fugă Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le-a cerut ucrainenilor din teritoriile ocupate de ruși sa se ascunda de mobilizarea rusa in orice mod, indemnandu-i pe cei care nu pot face acest lucru sa „saboteze inamicul”. Reacția lui Zelensky vine dupa acțiunea Rusiei de vineri, de a lansa referendumurile de anexare a patru regiuni ocupate din Ucraina. El […] The post Zelenski le cere ucrainenilor din teritoriile ocupate de ruși sa fuga appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

