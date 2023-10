Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski a vizitat frontul de est, in sectorul localitaților Kupiansk și Liman, zone vizate de ofensiva trupelor ruse. Zelenski a postat pe Telegram un video in care apare alaturi de militari intr-un adapost fortificat și a scris: "Astazi ne aflam in mijlocul brigadelor noastre care desfașoara…

- Șeful spionajului militar ucrainean, Kirilo Budanov, spune, intr-un interviu acordat The Economist ca pana la iarna, forțele de aparare ale Ucrainei ar putea reuși sa distruga coridorul terestru care leaga Donbasul ocupat de Crimeea anexata de Rusia. Moscova are motive de ingrijorare, intrucat prima…

- Moscova a anunțat duminica, 6 august, ca forțele sale au atacat baze aeriene militare din regiunile Hmelnițki și Rivne din vestul Ucrainei și ca "toate țintele au fost lovite", scrie The Moscow Times preluand AFP."In cursul nopții, forțele armate ale Rusiei au efectuat bombardamente (…) asupra bazelor…

- Armata rusa concentreaza aproximativ 100.000 de soldați și 1.000 de tancuri in zona Liman și Kupiansk pentru a obliga Ucraina sa redistribuie trupe catre partea de nord-est a frontului, susține colonelul ucrainean in rezerva, Serghi Grabski. Rusia utilizeaza tactici tradiționale pentru a distrag atenția…

- Presedintele rus Vladimir Putin a estimat vineri ca livrarile de arme occidentale nu au ajutat Ucraina sa avanseze pe front in contraofensiva sa contra trupelor ruse si care deocamdata nu a condus la „niciun rezultat”, relateaza agentiile de presa straine. „Astazi, este evident ca sustinatorii occidentali…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a evidentiat duminica, 16 iulie, forta tarii sale de a se opune invaziei militare ruse, la 33 de ani de la adoptarea Declaratiei privind suveranitatea Ucrainei, relateaza DPA și Agerpres . ”Tara noastra nu va renunta niciodata la suveranitate. Acest lucru este…

- Mercenarii Wagner nu mai participa „intr-un mod semnificativ” la operațiunile de lupta din Ucraina, a declarat joi Pentagonul, la mai bine de doua saptamani dupa revolta eșuata a lui Evgheni Prigojin in Rusia, relateaza The Guardian. Cu toate acestea, „majoritatea” luptatorilor Wagner se afla inca in…

- Moscova acuza ca Kievul planuieste un atac cu „bomba murdara” asupra centralei. Insa experții AIEA nu au gasit dovezi pentru niciuna dintre acuzații, dar au cerut rușilor acces suplimentar in centrala. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, acuza Rusia ca ar fi plasat dispozitive explozive pe acoperișurile…