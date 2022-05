Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat marti ca a avut o conversatie "lunga si semnificativa" la telefon cu presedintele francez, Emmanuel Macron, despre razboiul din Ucraina, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski afirma, in mesajul zilnic catre popor, ca Rusia este singurul vinovat ca pacea a fost distrusa si aceasta este responsabilitatea sa istorica, iar in capitalele europene, subiectul principal este pretul pacii care va trebui platit pentru a opri razboiul declansat…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus, intr-un interviu la CNN, ca toate țarile ar trebui sa fie pregaite pentru posibilitatea ca Vladimir Putin sa foloseasca arme nucleare sau chimice in razboiul inceput de Federația Rusa in Ucraina.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va susține, marți, un discurs in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, urmand sa ceara noi sancțiuni impotriva Rusiei, in urma atrocitaților comise de armata rusa in orașul Bucha, unde au fost uciși peste 400 de civili, noteaza BBC. Intervenția lui Volodimir…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca sanctiunile europene impotriva Rusiei au venit „putin cam tarziu”. Liderul de la Kiev a afirmat in discursul sau adresat Consiliului European ca, daca sanctiunile erau preventive, exista o sansa ca Rusia sa nu porneasca razboiul in Ucraina la 24 februarie.…

- Mariupol, orasul asediat de rusi inca din primele zile ale invaziei si bombardat de-atunci zi si noapte, a devenit astazi un oras al ruinelor. Noi imagini arata amploarea dezastrului din orasul-port de la Marea Azov, complet incercuit de trupele rusesti. Blocuri si case distruse de bombardamente, masini…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, li se va adresa prin videoconferinta participantilor la summitul Aliantei Nord-Atlantice, programat joi la Bruxelles, anunta un oficial din cadrul NATO, citat de cotidianul Le Monde. „Aceasta va fi o oportunitate pentru liderii statelor din cadrul NATO sa il…

- Ucraina cere aderarea la Uniunea Europeana, iar Volodimir Zelenski solicita ca acest lucru sa se faca prin procedura de urgența. El a afirmat ca soldații ucraineni nu lupta doar pentru țara lor, ci pentru intreaga Europa. Prin urmare, merita sa intre in UE. Ucraina cere aderarea la Uniunea Europeana.…