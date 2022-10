Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a avut o convorbire telefonica cu presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, liderul ucrainean transmitand ca loviturile de racheta impotriva unor obiective civile din intreaga Ucraina sunt un semn de slabiciune a armatei ruse, care pierde pe campul…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat luni seara națiunii, dupa atacurile masive cu rachete care au lovit numeroase orașe și obiective de infrastructura din domeniul energiei de pe teritoriul intregii țari, anunțand ca autoritațile depun in continuare eforturi pentru reluarea alimentarii…

- Președintele american Joe Biden afirma ca SUA „condamna ferm” atacurile de luni cu rachete rusești asupra orașelor din Ucraina, precizand ca loviturile aeriene demonstreaza „brutalitatea totala” a lui Vladimir Putin impotriva poporului ucrainean, relateaza The Guardian și CNN . “Aceste atacuri au ucis…

- Miliardarul american Elon Musk le-a cerut luni utilizatorilor pe Twitter sa se pronunte asupra unui plan pentru a pune capat razboiului Rusiei in Ucraina, condamnat imediat de ucraineni, inclusiv de presedintele Volodimir Zelenski, relateaza marti Reuters. "Care @elonmusk va place mai mult?", a intrebat…

- Ziua Nationala a Ucrainei este marcata astazi, 24 august, sub o mare tensiune, la sase luni de la lansarea invaziei ruse, in momentul in care Statele Unite vor anunta un nou ajutor militar de 3 miliarde de dolari, cel mai mare acordat vreodata Kievului, potrivit AFP. „Trebuie sa fim…

- La șase luni de la declanșarea razboiului din Ucraina, aproape toți ucrainenii cred intr-un final favorabil al conflictului. In ceea ce privește sprijinul acordat președintelui, noua din zece sunt de acord cu acțiunile sale. Conform unui sondaj realizat de grupul sociologic ucrainean „Rating”, 98% dintre…

- Volodimir Zelenski a transmis un mesaj in cursul nopții de duminica spre luni, oferindu-i un raspuns liderului rus, care a amenințat Occidentul ca deține cel mai puternic armament hipersonic. Mai mult, liderul ucrainean ofera asigurari cu privire la victoria Ucrainei, indiferent de dotarile performante…

- Prima doamna a Ucrainei, Olena Zelenka, a fost primita la Casa Alba de Jill și Joe Biden. Soția lui Volodimir Zelenski se afla intr-o vizita in SUA pentru a obține sprijin pentru femeile și copiii din Ucraina, potrivit CNN . Joe Biden i-a dat Olenei Zelenska un buchet mare de flori cand aceasta a coborat…