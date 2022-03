Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic a cerut asistenților sai sa examineze cat de practica și fezabila ar fi o vizita in capitala Kiev pentru a discuta cu Zelenski, potrivit Daily Mail, citat de agenția Nexta.In același timp, principalii șefi ai serviciilor de securitate au „profunde ingrijorari” in legatura cu o vizita…

- Premierul sloven Janez Jansa a anuntat ca personalul ambasadei evacuat anterior de la Kiev se va intoarce in capitala Ucrainei, relateaza BBC. Intr-un mesaj postat pe Twitter, Jansa a spus ca diplomatii care se intorc sunt voluntari. Slovenia @vladaRS will send its diplomats back to #Kyiv soon. They…

- Generalul Oleg Mitiaev a fost comandantul diviziei 150, relateaza Nexta TV. A #Russian major general was slain. The General, Oleg Mityaev, was the Commander of the 150th motorized rifle division, #Ukrainian media reports. pic.twitter.com/XKwpfxo41I — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022 Mitiaev ar fi al…

- Tocmai am discutat telefonic cu președintele Zelenski. L-am asigurat de sprijinul deplin pentru Ucraina și pentru aderarea la UE. Centrul logistic umanitar european de la Suceava a inceput deja sa trimita primele ajutoare. Avem grija de toți cetațenii ucraineni care vin in Romania”, a scris Iohannis…

- In timpul protestului de sambata de la Herson, unde sute de oameni au ieșit in strada sa-i confrunte pe militarii ruși care cucerit miercuri orașul, un barbat s-a urcat pe un tanc al armatei ruse, fluturand in mana drapelul Ucrainei. Imaginile care au surprins acțiunea au fost publicate de canalul NEXTA…

- Potrivit imaginilor, mii de oameni au ieșit sa protesteze pe strazile capitalei ruse. Manifestațiile au fost organizate de cei care se opun invaziei lui Vladimir Putin in Ucraina. Demonstrațiile sunt interzise de mult timp la Moscova, din cauza pandemiei. Cu toate acestea, oamenii au ieșit in strada,…

- Cei doi au fost colegi de scoala, dar s-au intalnit mult mai tarziu, cand Olena era studenta, iar actualul presedinte al Ucrainei studia dreptul, relateaza Realitatea PLUS. Prima doamna a Ucrainei este arhitect si scenarist si a fost licentiata in inginerie civila. Volodimir Zelenski este ascuns intr-un…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acordat un interviu pentru CNN direct dintr-un buncar. Zelenski nu se arata prea increzator in negocierile cu Rusia și arata ca Ucraina este simbolul intregii lumi in lupta pentru libertate și democrație. https://www.facebook.com/zelenskiy.official „Ei au…