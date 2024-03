Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 757 | Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut liderilor mondiali ca o ordine internationala bazata pe reguli sa "functioneze din nou", opunandu-se utilizarii fortei de catre Rusia.

- Trei oameni au murit in Harkov, iar alte doua persoane in regiune Sumi. Sunt 26 de raniți. Totodata, o școala, un spital și centrul regional de asistența medicala de urgența și ale serviciului de apa au fost avariate.Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a intalnit, vineri, cu Recep Erdogan, in…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a ținut un discurs in fața Camerelor reunite ale Parlamentului de la Moscova, marcand doi ani de razboi de agresiune și anexare teritoriala purtat de trupele Moscovei in Ucraina.

- Fortele rusesti se pregatesc pentru o noua ofensiva in Ucraina la sfarsitul lunii mai sau la vara, dar Kievul are un plan de lupta clar al sau, a declarat duminica presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, relateaza Reuters, citata de News.ro. Acesta a precizat ca 31.000 de soldați ucraineni au murit…

- In ultimele 24 de ore, forțele ruse au bombardat regiunea Sumi de 252 de ori in 54 de atacuri separate, ranind 4 persoane, a raportat Administrația militara a regiunii. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut luni seara ca armata sa se confrunta cu o situatie „extrem de dificila” in mai…

- Razboi in Ucraina, ziua 704. O mica unitate de soldați ai Brigazii 47 Mecanizate ucrainene a executat o misiune de razbunare impotriva unui grup de soldați ruși care au executat prizonieri pe front, chiar daca aceștia din urma se predasera.

- ”Rusia are un deficit mare de drone și artilerie. Un deficit mare. De asemenea, nu mai are nici rachete", a spus Volodimir Zelenski, in timpul unei conferințe in Estonia. Președintele ucrainean sustine ca Rusia se confrunta in prezent cu o mare lipsa de arme, așa ca Ucraina nu poate face o pauza in…

- Trupele de artilerie ale grupului de trupe „Sud” a lovit patru puncte forte și un punct de desfașurare temporara a brigazii 46 aeromobile a Forțelor Armate ale Ucrainei in direcția Donețk