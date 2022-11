Stiri pe aceeasi tema

- Rușii au distrus infrastructura critica din orașul Herson din sudul țarii inainte de a fugi, in timp ce in regiunea Donețk se dau lupte dure, a declarat sambata președintele ucrainean Volodimir Zelenski, adaugand ca autoritațile locale incep sa stabilizeze orașul, transmite Reuters. Insa forțele pro-Moscova…

- Fortele rusesti au distrus infrastructura critica din orasul Herson din sudul tarii inainte de a fugi, in timp ce in regiunea Donetk se dau lupte dure, a declarat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adaugand ca autoritatile locale incep sa stabilizeze orasul, transmite Reuters. Insa fortele…

- Ocupanții ruși au distrus infrastructura critica din orașul Herson din sudul țarii inainte de a fugi, in timp ce in regiunea Donețk se dau lupte dure, a declarat sambata președintele ucrainean Volodimir Zelenski, adaugand ca autoritațile locale incep sa stabilizeze orașul, transmite Reuters și Hotnews.…

- Razboi in Ucraina, ziua 261. Rusia a testat o noua arma hipersonica Satan 2, in timp ce presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca fortele armate au recuperat controlul asupra a zeci de localitati.

- Razboi in Ucraina, ziua 260. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca țara sa se va mișca ”foarte atent, fara emoții, fara riscuri inutile”, in urma anunțului Rusiei ca iși retrage trupele dintr-o parte a regiunii Herson.

- Raportul militar difuzat zilnic de Ministerul rus al Apararii mentioneaza ca trupele ruse au respins atacuri ucrainene in diferite sectoare ale frontului ce are o lungime de peste 1.000 de kilometri, in special in zona Kupiansk din sud-estul regiunii nordice Harkov si in sectorul Liman din provincia…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, sfideaza Rusia și lanseaza acuzații extrem de dure. Liderul de la Kiev a declarat ca rușii mint atunci cand spun ca atacurile teroriste din Ucraina impiedica inaintarea forțelor Kievului, pentru ca armata ucraineana demonstreaza contrariul, scrie RBC, potrivit…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma, in ultimul mesaj video pstat pe retelele de socializare, ca armata sa ”desfasoara o inaintare destul de rapida si puternica in sudul tarii”. ”Armata ucraineana desfasoara o inaintare destul de rapida si puternica in sudul tarii noastre, ca parte a operatiunii…