Zelenski: În Donbas, este adunată puterea maximă de luptă a armatei ruse. Lupta continuă Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski afirma, in mesajul oficial transmis zilnic poporului ca in Donbas, este adunata puterea maxima de lupta a armatei ruse, iar lupta pentru regiunea Herson continua. Presedintele ucrainean mai anunta ca jurnalistul francez Frederic Leclerc-Imhoff a fost ucis de bombardamente, in regiunea Lugansk, dupa ce ocupantii au tras intr-o masina care urmarea localnicii. "Situatia din Donbas ramane extrem de dificila. Armata rusa incearca sa adune forte in anumite zone pentru a pune din ce in ce mai multa presiune asupra aparatorilor nostri. Acolo, in Donbas, este adunata… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

