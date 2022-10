Stiri pe aceeasi tema

- „Implementarea legii martiale de catre Rusia in teritoriile ocupate ar trebui sa fie considerata doar o pseudolegalizare a jefuirii proprietatii ucrainenilor printr-o alta regrupare", a scris pe Twitter - Mihailo Podoliak.„Acest lucru nu schimba nimic pentru Ucraina" noi continuam eliberarea si dezocuparea…

- Problemele logistice cu care se confrunta fortele ruse in sudul Ucrainei s-au acutizat dupa avarierea la 8 octombrie a podului peste stramtoarea Kerci, care leaga peninsula Crimeea (anexata ilegal de Moscova in 2014) de teritoriul rus, infrastructura cu rol-cheie in privinta aprovizionarii acestora,…

- Fortele armate ucrainene au inaintat pana la 20 de kilometri dincolo de raul Oskil, in regiunea nordica Harkiv, in zona defensiva a Rusiei, catre orasul Svatove din regiunea Lugansk, a anuntat, miercuri, Ministerul britanic al Apararii. "Din punct de vedere politic, este probabil ca liderii rusi…

- Forțele ucrainene au intrat sambata in bastionul estic Liman, dupa ce au incercuit mii de soldați ruși, a anunțat Kievul, intr-o replica pe campul de lupta data Kremlinului, la o zi dupa ce președintele Vladimir Putin a proclamat ca cele patru regiuni ucrainene ocupate fac parte din Rusia, informeaza…

- Podul Antonovski a fost inchis circulatiei civililor, dar integritatea sa structurala nu a avut de suferit in urma bombardamentelor, a declarat pentru Interfax Kirill Stremousov, sef-adjunct al administratiei orasului numite de Rusia.Separat, agentia de presa TASS il citeaza pe acelasi oficial afirmand…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a asigurat Ucraina de sprijin in continuare, in ciuda presiunii economice cauzate de invazia rusa, subliniind ca razboiul a intrat intr-o „faza critica". Rusii pierd, iar acest lucru ii poate determina sa ia decizii disperate. Seful armatei ucrainene a avertizat…

- Forțele ruse au „probleme de moral și disciplina”, pe langa oboseala și pierderile mari acumulate in razboiul declanșat de Rusia in Ucraina, spune Ministerul britanic al Apararii, conform The Guardian.

- Forțele ucrainene au incercat sa captureze centrala nucleara Zaporojia, controlata de Rusia, in sudul Ucrainei, au declarat joi Ministerul rus al Apararii și un oficial local susținut de Moscova. Intr-un comunicat, ministerul a precizat ca pana la 60 de soldați ucraineni au traversat raul Nipru, care…