Zelenski: Forţele ruse se pregătesc să bombardeze Odesa. Rusia continuă încercuirea Kievului Fortele ruse se pregatesc sa bombardeze orasul Odesa, a declarat, duminica, presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, transmit Reuters si AFP. Declaratia sefului statului ucrainean vine dupa ce Serviciul de stat pentru comunicatii speciale si protectia informatiilor a informat ca fortele ruse au continuat duminica atacurile asupra localitatilor Irpin, Hostomel, Makariv, in regiunea Kiev. In regiunea Jitomir, care ramane cel mai fierbinte punct, un atac aerian in Korosten a distrus zece case, a ucis o persoana si a ranit cinci, inclusiv un copil. Cinci copii au fost salvati din subsolul unui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse se pregatesc sa bombardeze orasul Odesa, a declarat duminica presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski – transmit Reuters si AFP. Declaratia sefului statului ucrainean vine dupa ce Serviciul de stat pentru comunicatii speciale si protectia informatiilor a informat ca fortele ruse au continuat…

- Fortele ruse au anuntat o incetare a focului, de la 10:00 (07:00 GMT), ora Moscovei, pentru a permite deschiderea de „coridoare umanitare” prin care sa fie evacuata populatia civila din orasele ucrainene Mariupol si Volnovaha, din estul Ucrainei, scrie presa ucraineana.

- Civilii din orasul-port Mariupol, din sudul Ucrainei, pot sa paraseasca localitatea, sambata, intre orele locale 9.00 si 16.00. Evacuarea populației va incepe la ora locala 11.00 și se va face cu autobuzele, conform BBC, care citeaza autoritatile din Mariupol. Traseul coridorului umanitar este de la…

- Armata rusa: „Bombardamentele din Ucraina se vor opri la 10:00, ora Moscovei”. Care este motivul deciziei Armata rusa: „Bombardamentele din Ucraina se vor opri la 10:00, ora Moscovei”. Care este motivul deciziei Fortele ruse vor inceta focul sambata, la 10:00, ora Moscovei, pentru a permite „coridoare…

- Fortele ruse vor inceta focul sambata, la 10:00, ora Moscovei, pentru a permite "coridoare umanitare" prin care sa fie evacuati civili din orasele ucrainene Mariupol si Volnovaha, a anuntat Ministerul Apararii rus, citat de Interfax, transmit Reuters si A

- Fortele rusesti au preluat controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie, au anuntat autoritatile locale. “Centrala nucleara Zaporojie este capturata de fortele militare ale Federatiei Ruse. Personalul operational controleaza starea unitatilor de putere si asigura functionarea acestora conform…

- Forțele ruse le permit locuitorilor din circumscripția Mariupol sa paraseasca orașul pana pe 2 martie prin doua coridoare speciale, a declarat Eduard Basurin, reprezentant al Miliției Populare (NM) a Republicii Populare Donețk.

- „Unitațile Forțelor Armate ale Ucrainei apara cu fermitate națiunea și au reușit sa opreasca inaintarea inamicului in regiunea Cernihiv. Lupte grele in desfașurare spre Harkov și in zona de operațiuni comune a forțelor, unde inamicul sufera pierderi umane și materiale.Forțele noastre au recaștigat controlul…