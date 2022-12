Zelenski, primit de Joe Biden la Casa Alba și anunțul unui nou ajutor militar dat UcraineiPreședintele Ucrainei - Volodimir Zelenski se afla miercuri la Washington, unde se intalnește cu președintele american Joe Biden, relateaza presa internaționala citand surse politice americane.Aceasta este prima sa calatorie in strainatate de la invazia rusa pe scara larga in Ucraina ordonata de Vladimir Putin in 24 februarie. Zelenski s-ar putea adresa, de asemenea, Congresului american, au declarat presei americane, oficiali sub rezerva anonimatului. Nu a fost oferita o confirmare oficiala a vizitei lui…