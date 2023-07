Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski s-a intalnit vineri, 14 iulie, cu sefii armatei si ai serviciilor secrete pentru a se informa cu privire la situatia de pe front si, de asemenea, pentru a aborda probleme precum securitatea la instalatiile nucleare ale tarii si la frontiera de nord cu Rusia,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a intalnit vineri cu sefii armatei si ai serviciilor secrete pentru a se informa cu privire la situatia de pe front si, de asemenea, pentru a aborda probleme precum securitatea la instalatiile nucleare ale tarii si la frontiera de nord cu Rusia, informeaza…

- Rușii au bombardat cu rachete S-300 orașul Nicolaev noaptea trecuta, susține guvernatorul Vitali Kim, intr-o postare pe Telegram, potrivit Kyiv Independent. Forțele ruse au lansat 18 drone Shahed in Ucraina, cinci dintre ele fiind doborate de armata ucraineana deasupra regiunii Nikolaiev. In același…

- Fortele ucrainene castiga teren, apropiindu-se de orasele Melitopol si Berdiansk din regiunea Zaporojie din sud, a declarat miercuri, 21 iunie, un purtator de cuvant al statului-major al Ucrainei, citat de Agerpres . Andrii Kovalev a mentionat numele catorva sate, afirmand ca ucrainenii ”au avut succes…

- Guvernul ucrainean a informat marti in legatura cu noi progrese ale fortelor sale armate in imprejurimile Bahmut (est) si in regiunea Zaporojie (sud) in doua dintre cele trei sectoare de pe linia frontului, unde Kievul a confirmat in ultimele zile actiuni ofensive de recucerire a teritoriului, potrivit…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a declarat joi intr-un interviu pentru BBC ca armata sa mai are nevoie de timp pentru a pregati o contraofensiva de amploare multasteptata impotriva fortelor ruse, transmite AFP. „Cu (ceea ce noi avem) putem sa mergem inainte si sa reusim. Insa vom pierde multi…

- Ucraina si-ar putea lansa contraofensiva la 9 mai, cand Rusia celebreaza Ziua Victoriei asupra Germaniei naziste, a avertizat marti Andrei Marociko, un reprezentant al autoritatilor instalate de Moscova in autoproclamata Republica Populara Lugansk (LNR) din estul Ucrainei, anexata, impreuna cu alte…

- Contraatacurile ucrainene au alungat forțele rusești de pe unele poziții din orașul asediat Bahmut din estul țarii, dar situația ramane „dificila”, a spus un general ucrainean de rang inalt, potrivit Hotnews . In ultimele cateva luni, batalia pentru Bahmut a devenit punctul focal al unui conflict care…