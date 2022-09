Stiri pe aceeasi tema

- Declarația președintelui a venit duminica seara, dupa relatarile potrivit carora Moscova a lansat atacuri impotriva infrastructurii ucrainene, provocand pene de curent in estul țarii, scrie site-ul rusesc independent Meduza.io . Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat duminica seara ca Rusia…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a transmis un discurs dur ca raspuns la atacurile ocupanților ruși asupra mai multor centrale electrice care au lasat regiunile Donețk și Harkov fara energie. De asemenea, și in Zaporojie, Dnipropetrovsk și Sumi sunt probleme cu alimentarea cu energie. „Inca…

- Decretul dat joi de Vladimir Putin ce prevede creșterea dimensiunii armatei ruse incepand cu ianuarie 2023 este puțin probabil sa genereze o putere de lupta semnificativa in viitorul apropiat și indica faptul ca este puțin probabil ca Putin sa ordone o mobilizare in masa in curand, spune Institutul…

- Ucraina serbeaza Ziua Independenței, 24 august, in sunetul alarmelor aeriene și sub amenințarea bombardamentelor rusești. Noi atacuri aeriene s-au semnalat, in ultimele 24 de ore, in nordul Ucrainei, inclusiv in apropierea frontierei cu Belarus. Exista informații ca Rusia și-a intarit forțele din Belarus,…

- Pierderi umane cat intreaga populație a unor orașe precum Alexandria sau Slobozia și mii de echipamente grele de lupta distruse, așa arata bilanțul negru inregistrat de forțele armate ruse dupa aproape șase luni de razboi in Ucraina. Conform Forțelor Armate ale Ucrainei, acestea au eliminat doar in…

- Ultimii aparatori ucraineni au parasit uzina Azovstal din Mariupol la mijlocul lunii mai. Viața in oraș este complicata: multe cartiere nu au energie electrica, apa, in farmacii nu sunt medicamente, nu exista maternitate, iar cadavrele victimelor inca sunt scoase de sub ruinele caselor, potrivit publicației…

- Suntem in ziua cu numarul 161 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Ministerul rus al apararii a transmis marți ca Statele Unite sunt direct implicate in conflictul din Ucraina, in timp ce SUA au acuzat Rusia ca folosește cea mai mare centrala nucleara din Ucraina ca „scut nuclear”. Inaltul…

- Putin nu crede in democrație și are convingerea ca americanii stapanesc și Europa, și aliații, așa cum el, personal, stapanește Rusia. Asta spune Boris Bondarev, 41 de ani, cel care a fost in diplomația rusa din 2002 și a plecat, in mai 2022, din poziția de consilier al misiunii ruse la biroul ONU de…