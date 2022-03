Zelenski, discurs emoționant în Parlamentul European: Dovediți că nu ne veți lasa baltă Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit in plenul Parlamentului European despre cum se vede din teren invazia Rusiei in tara pe care o conduce, a laudat curajul concetatenilor sai, a atras atentia ca nimic din ce face acum armata rusa nu poate fi justificat si a atras un semnal de alarma ca zilnic, in atacurile rusilor mor si copii. Zelenski a insistat in fata liderilor Europa ca Ucraina merita sa fie un partener egal. UPDATE Principalele declarații ale președintelui Consiliului European, Charles Michel: Cuvintele pe care le-ați exprimat ne patrund inimile și ne arata cat de serioasa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bombardamentele catastrofale de la Harkov. Ucrainenii semnaleaza bombardarea unor zone rezidențiale aflate la SV de Kiev, precum și o tentativa de preluare a centralei electrice de la NE de oraș. Aceste acțiuni trebuie corelate cu raportarea mai multor tentative de intrerupere a alimentarii cu energie…

- Invazia Rusiei in Ucraina va avea consecințe profunde pentru stabilitatea regiunii și pentru viitorul securitații europene, ca sa nu mai vorbim de imensa suferința umana. Atacul militar al Rusiei va schimba in mod fundamental situația de dupa Razboiul Rece. Daca pana acum atitudinea occidentului fața…

- Armata Ucrainei a luptat din greu toata noaptea, iar acum a ieșit invingatoare. Blindatele rusești din Harkov au fost distruse de militari. Orașul nu a fost cucerit de soldații lui Vladimir Putin. Cum arata tancurile, dupa ce ucrainenii au facut tot posibilul pentru a apara țara.

- Joi dimineața Rusia a inceput razboiul impotriva Ucrainei la ordinul președintelui rus Vladimir Putin. Au fost atacate cu rachete mai multe orașe importante printre care Kiev, Harkov, Mariupol sau Odesa, iar mii de cetațeni ai Ucrainei au trecut granițele in țarile vecine, in special in Republica Moldova…

- Vladimir Putin a anuntat joi dimineața o operatiune militara in Ucraina, pentru a-i „apara pe separatiștii” din estul țarii. Urmariți LIVE ce se intampla. 20:45 – Biden: „Am avertizat ca Putin va ataca Ucraina de saptamani bune” Intr-o conferința la Casa Alba, Joe Biden, președintele SUA, a spus ca…

- Vladimir Putin a anuntat joi dimineața o operatiune militara in Ucraina, pentru a-i „apara pe separatiștii” din estul țarii. Urmariți LIVE ce se intampla. Boris Johnson – „Putin va purta mereu pe maini sangele ucrainienilor nevinovați” Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a spus in fața Parlamentului,…

- Locuitorii din Harkov, al doilea oraș ca marime din Ucraina, spun ca spera la ce-i mai bine, dar se pregatesc pentru ce-i mai rau, cu gandul la zecile de mii de soldați ruși masați in apropiere de granița situata la numai cateva zeci de kilometri de oraș, in condițiile in care negocierile diplomatice…

- Fortele armate ale Ucrainei sunt capabile sa respinga orice atac din partea Rusiei, a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu prilejul marcarii Zilei Fortelor Armate, printr-o desfasurare de vehicule blindate americane si de nave de patrulare, transmite Reuters citata de Agerpres.…