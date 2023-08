Zelenski dezvăluie ce anume îi lipsește pentru a învinge armata rusă Zelenski a afirmat, in mesajul transmis luni seara, ca operatiunile de salvare de la Krivoi Rog, unde rusii au atacat cu doua rachete Iskander o cladire rezidentiala, s-au incheiat, scrie news.ro. ”Etajele de la patru la noua au fost distruse. Pur si simplu, impotriva civililor, oamenilor obisnuiti, copiilor. Asta este terorism, pe care nimeni din lume nu l-ar numi altfel. Pana acum, se stie ca au fost ucise sase persoane, inclusiv un copil, o fata, numele era Darya. Avea doar zece ani… Mama ei a murit impreuna cu ea, numele ei era Natalya… O familie obisnuita intr-un oras obisnuit, vietile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

