- Am niște sfaturi pentru cei care va simțiți in deruta inainte de alegerile din 2024, mai ales inainte de cele locale. Folosiți criterii simple și realiste și pentru a va duce sa votați pe cineva sau chiar pentru decizia de a sta acasa.Cum alegem un primar? Daca chiar n-ai nicio idee, niciun stop ideologic,…

- Un sondaj recent efectuat in București indica o schimbare majora in intenția de vot pentru alegerile locale. Potrivit datelor colectate de Asociația Romano-Americana și prezentate de Realitatea Plus, 45% dintre locuitorii capitalei planuiesc sa participe la scrutinul electoral local din 9 iunie,…

- Una dintre primele decizii luate a fost aceea ca cele doua formațiuni politice vor merge cu candidați comuni la primariile sectoarelor 1, 2 și 5 din București.Este de subliniat faptul ca includerea sectorului 5 in discuțiile referitoare la candidaturile comune a constituit o noutate, avand in vedere…

- La Dialogurile Puterii, jurnalistul Sorin Roșca Stanescu dezbate impreuna cu Manuela Dumitru ideea ca politicul este adesea caracterizat de manipulare, cu partidele concentrandu-se in principal pe acumularea de putere, mai degraba decat pe binele cetațenilor. In special in București, unde tensiunea…

- Razboi Ucraina, ziua 731. 24 februarie 2024. Ucraina sangereaza dar nu se preda. Dupa doi ani teribili, cel mai cumplit conflict european din ultimii 80 de ani lasa in urma cicatrici adanci. Milioane de refugiati, familii destramate, copii macelariti si b

- In cadrul vizitei la Ministerul Public, el s-a intalnit cu procurorul general al Romaniei, precum și cu șefii Direcției Naționale Anticorupție și ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), pentru a discuta despre consolidarea cooperarii dintre autoritațile…

- MINA, Museum of Immersive New Art, unul dintre cele mai inovatoare spații culturale din București, lanseaza pe 1 martie spectacolul „Van Gogh, The Immersive Show”, prezentat de George. Primul banking inteligent. Spectacolul este o producție proprie, creata și regizata de studioul Les Ateliers Nomad…

- Relația Romaniei cu Ucraina incepe sa fie una de subordonare, de la stapan (Kiev) la sluga (București). Nu vorbim cu nume și prenume caci ar insemna sa umplem tot ziarul cu tradatorii ipocriți care au ajuns la conducerea țarii inșelandu-ne așteptarile și incalcandu-și promisiunile facute in fața poporului.…