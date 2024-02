Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europena aproba o schema de ajutor de stat a Romaniei in valoare de 241 de milioane euro pentru sprijinirea producatorilor agricoli in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei.”Comisia Europeana a aprobat o schema a Romaniei de aproximativ 241 de milioane euro (1,2 miliarde lei) pentru…

- In ianuarie 2024, Ucraina a exportat 12 milioane de tone de produse, ceea ce reprezinta un record, dupa invazia Rusiei in țara vecina, relateaza Ukrainska Pravda.„Suntem foarte aproape de a atinge volumele de export fizic de dinainte de razboi. In ianuarie 2024, Ucraina a exportat 12 milioane de tone…

- Occidentul nu trebuie sa renunțe la aprovizionarea Ucrainei cu arme și bani daca dorește ca Kievul sa reușeasca in razboiul sau impotriva Rusiei, a avertizat marți șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters, scrie Mediafax."Ucraina poate invinge in acest razboi, dar trebuie sa…

- Autoritațile de la Kiev pregatesc doua scenarii ale unei provocari de proporții impotriva Rusiei, pentru a readuce asupra sa atenția și sprijinul țarilor occidentale, a declarat, pentru RIA - Novosti, liderul mișcarii obștești din Zaporojie "Noi suntem impruna cu Rusia", Vladimir Rogov."Potrivit…

- Președintele ucrainean și-a inceput turneul in Țarile Baltice cu o vizita in Lituania. Zelenski cauta sprijin pentru conflictul in curs de desfașurare, iar Lituania este dispusa sa i-l ofere. Mica țara aloca 200 de milioane de euro pentru Ucraina. “Ucraina a aratat lumii ca armata Rusiei poate fi oprita”,…

- Zelenski a mers in America cu gandul la ajutoare de 60 de miliarde de dolari, dar a plecat doar cu 200 de milioane. Nu a reusit sa ii convinga pe republicanii lui Trump sa aprobe fondurile de care Ucraina are nevoie pentru a tine piept Rusiei. Va primi ajutor, insa, din Romania.

- Departamentul de Stat american a anuntat un pachet de ajutor de 200 de milioane de dolari pentru Ucraina, constand in arme si echipamente. Departamentul de Stat avertizeaza insa ca acesta ar putea fi printre ultimele, in absenta unei decizii a Congresului privind suplimentarea sprijinului pentru Ucraina,…

- De la 16 milioane de euro donate de UE Ucrainei pentru muniție și echipamente militare, suma a fost majorata la 200 milioane de euro. Astfel, cele 184 milioane de euro in plus vor fi folosite pentru instruirea militara a angajaților din Garda naționala, Serviciul de frontiera de stat, Poliția naționala…