- Romania a ajutat Ucraina sa supraviețuiasca in timpul blocarii exporturilor agricole de catre Polonia, a declarat, miercuri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de agenția ucraineana Interfax.„Slava Domnului, a aparut Romania inteligenta și președintele Romaniei, Klaus Iohannis, m-a ajutat.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat un scurt mesaj in limba romana pe Twitter, dupa ce a plecat din Romania, informeaza News.ro.”Multumesc, Romania!”, a scris Zelenski, postand un clip video de un minut si 36 de secunde care cuprinde imagini din vizita sa la Bucuresti. Este…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski vine marți, 10 octombrie, la București, pentru prima data de la inceputul razboiului din Ucraina, a anunțat Administrația Prezidențiala.Președintele ucrainean va fi primit de președintele Klaus Iohannis la Cotroceni la ora 13,00, iar la ora 14.15 vor avea loc…

- Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu, Nicolae Ciuca și Alfred Simonis sunt doar cațiva dintre oamenii politice pe care ii va intalni președintele Ucrainei in vizita sa in Romania. Vizita este programata sa aiba loc maine și va dura o zi. De asemenea, Volodimir Zelenski va avea și un discurs in fața plenului…