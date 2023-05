Zelenski, criticat de Teheran după ce a cerut oprirea furnizării de drone către Rusia Teheranul l-a acuzat sambata pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski de propaganda anti-iraniana in apelul sau pentru ca Iranul sa opreasca furnizarea de drone catre Rusia, spunand ca comentariile sale au fost concepute pentru a atrage mai multe arme și ajutor financiar din partea Occidentului. Zelenski, intr-un discurs video de miercuri, a cerut iranienilor sa opreasca „alunecarea” lor in „partea intunecata a istoriei” prin furnizarea de drone Moscovei, scrie Mediafax. CITESTE SI VIDEO Firma care a creat ChatGPT iși dezvaluie primul robot umanoid cu Inteligența Artificiala folosit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

