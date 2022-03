Stiri pe aceeasi tema

- Rusia se asteapta ca o noua runda de negocieri cu Ucraina sa aiba loc intr-un viitor „foarte, foarte apropiat”, a declarat luni la televiziunea de stat rusa negociatorul rus Leonid Slutki, dupa ce o a treia runda de discutii s-a incheiat luni seara in Belarus, conform Reuters. „Urmatoarea runda, a patra,…

- Kremlinul spune ca acțiunea militara rusa se va opri „intr-o clipa” daca Ucraina indeplinește „condițiile”. Rusia cere Ucrainei sa inceteze acțiunile militare, sa-și schimbe constituția pentru a consacra neutralitatea, sa recunoasca Crimeea ca teritoriu rus și sa recunoasca republicile separatiste Donețk…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, le-a adresat un mesaj pe Twitter rușilor care au curajul sa protesteze fața de razboiul din Ucraina. Mesajul este scris in rusa. “Suntem alaturi de cei care nu vor ca acest razboi nedemn sa fie purtat in numele lor și apara pacea”, a scris in rusa Emmanuel Macron.…

- Directorul general executiv al BP, Bernard Looney, va demisiona din Consiliul de Administratie al Rosneft "cu efect imediat", a mai anuntat compania intr-un comunicat.BP, cu sediul la Londra, a fost supusa unor presiuni puternice din partea Guvernului britanic pentru a rupe legaturile cu compania petroliera…

- ''Ucraina a depus o plangere impotriva Rusiei la CIJ. Rusia trebuie sa raspunda pentru manipularea conceptului de genocid pentru a justifica agresiunea. Cerem o decizie urgenta prin care sa se ordone Rusiei sa inceteze acum activitatea militara si ne asteptam ca procesele sa inceapa saptamana viitoare'',…

- Conectivitatea internetului in Ucraina a fost afectata de invazia rusa, in special in sudul și estul țarii, unde ofensiva Rusiei a fost mai intensa. Elon Musk l-a anunțat, pe Twitter, pe vicepremierul , ministru al Digitalizarii ca grupul sau SpaceX a activat serviciul de internet. Tehnologia prin…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a cerut lumii sa “actioneze imediat” ca raspuns la operatiunea militara a Rusiei in tara. “Lumea trebuie sa actioneze imediat. Viitorul Europei si al lumii este in joc”, a scris Kuleba intr-un mesaj postat joi dimineata pe Twitter. El enumera masurile…