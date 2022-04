Zelenski: ”Bine ai venit la Kiev, prietene!”

Premierul britanic, Boris Johnson, a fost sambata la Kiev, unde a avut o intalnire cu Volodimir Zelenski. Deplasarea s-a facut in semn de solidaritate, iar premierul britanic va anunta un nou pachet de sprijin pentru Ucraina. Premierul britanic, Boris Johnson, este, sambata, la Kiev, unde are o intalnire cu Volodimir Zelenski. Deplasarea s-a facut in semn de solidaritate, iar premierul britanic va anunta un nou pachet de sprijin pentru Ucraina. Presedintele Volodimir Zelenski a postat, pe Facebook, mai multe fotografii de la intalnire, alaturi de un mesaj in care apreciaza ajutorul oferit de…