Zelenski anunţă bilanțul celor uciși după atacurile Rusiei de vineri Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca atacurile de vineri ale Rusiei s-au soldat cu trei morti si 10 disparuti la Krivoi Rog, unde o racheta a lovit o cladire rezidentiala, iar tara se confrunta din nou cu pene extinse de curent, dar si-a asigurat compatriotii ca raportul de forte ramane neschimbat, pentru ca atuurile ucrainenilor sunt o aparare antiaeriana tot mai buna si o determinare si incredere neschimbate, anunța news.ro.

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

