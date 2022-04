Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a indemnat pe liderul american Joe Biden sa viziteze Ucraina si a reiterat faptul ca nu este dispus sa cedeze teritoriu in estul tarii pentru a pune capat razboiului cu Rusia, informeaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Seful statului senegalez Macky Sall, care este si presedinte al Uniunii Africane (UA), a discutat luni despre conflictul dintre Rusia si Ucraina cu presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care a afirmat ca doreste sa "faca o comunicare catre UA", a anuntat presedintele senegalez pe Twitter, transmite…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut din nou, intr-un discurs adresat natiunii, interzicerea importurilor de petrol din Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminica ca mai multi oameni de afaceri rusi s-au oferit sa doneze bani pentru a ajuta Ucraina, inclusiv pentru a sprijini armata, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți ca a vorbit cu Papa Francisc și ca ar saluta rolul de mediator al Sfantului Scaun in relația cu Rusia, conform Reuters. Papa Francisc a criticat Rusia și a calificat conflictul din Ucraina drept un "masacru fara sens". Fii la curent…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, intr-un interviu pentru Suspilne, ca Ucraina nu este acceptata in NATO deoarece tarile din alianta se tem de Rusia, informeaza Le Figaro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut miercuri o paralela, intr-o interventie video in Congresul american, intre razboiul dus de Rusia in Ucraina si atentatele de la 11 septembrie 2001 din SUA, precum si atacul aviatiei japoneze asupra bazei americane de la Pearl Harbor in 1941, relateaza…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, marti, ca Rusia trebuie sa opreasca bombardarea oraselor din Ucraina inainte de a putea incepe discutii semnificative despre un armistitiu, in contextul in care prima runda de negocieri din aceasta saptamana nu a dus decat la foarte putine progrese,…