Ucraina ar accepta o pace cu Rusia daca ar fi indeplinite zece condiții, a anunțat marți președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in discursul adresat participanților la Grupul celor Douazeci (G20), reunit in Indonezia. „Pentru a ne elibera intregul pamant de invadatori, va trebui sa luptam ceva timp… Dar daca victoria este a noastra și suntem siguri de acest lucru, atunci nu ar trebui sa incercam sa punem in aplicare formula noastra de pace pentru a salva mii de vieți și a proteja lumea de noi destabilizari? De aceea, vreau sa prezint viziunea noastra asupra caii spre pace – cum sa o realizam…