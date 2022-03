Presedintele ucrainean a vorbit Parlamentului britanic intr-o conferinta video cerand ca Rusia sa fie recunoscuta ca „stat terorist", fiind ovationat in picioare. El a multumit Regatului Unit pentru sprijinul acordat, dar a cerut sanctiuni mai dure si „sa ne asiguram ca cerurile noastre sunt in siguranta". Si l-a invocat pe Sir Winston Churchill intr-un discurs emotionant adresat parlamentarilor, promitand ca va lupta cu trupele rusesti invadatoare in aer, pe mare si pe strazi. Prim-ministrul Boris Johnson a declarat ca presedintele Zelensky a „miscat inimile tuturor" urmarind si s-a angajat sa…