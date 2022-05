Zei şi Cimpanzei Am mai folosit titulușul aista și-l reiau, m-am atașat de el! Asta e lumea noastra mijlocie-mica: Realitate juna și frumoasa, balaie și rumena in obragiori ca o roza de Bolintineanu, palate, diamanturi, peisaj fraged și plin de bunatate asfaltata. Zei in orice scorbura din caldaram sau in parcurile de ciment traforat de pe cuprinsul zarii. […] The post Zei si Cimpanzei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

