Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat ce s-ar fi intamplat cu barbatul care și-a aruncat copiii intr-un rau din Bacau. Parinții lui Marian, barbatul care ieri și-a omorat cei doi copii aruncandu-i in rau, cred ca barbatul s-a sinucis. Acesta e de negasit, iar parinții lui susțin ca și-a luat viața pentru ca nu putea sa traiasca…

- Ei bine, nu doar Dani Oțil face numeroase dezvaluiri din viața intima, ci și Razvan Simion. In ediția de astazi de la Neatza cu Razvan și Dani, prezentatorul TV a povestit care este ritualul sau in fiecare dimineața, dar și un secret despre el, la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Iata despre ce este…

- Daniel Pavel, in varsta de 44 de ani, este prezentatorul „Survivor Romania”, difuzat la Pro TV. Astfel ca, de trei luni, acesta se afla la filmari, in Republica Dominicana. Recent, al a dezvaluit care sunt cele mai dragi locuri din viața lui și unde se simte ca acasa. „La Viena, chestia minunata este…

- Avioane private, apartamente pariziene elegante, vacanțe la schi in Austria și educație la universitați de elita din Londra și New York. Este viața „copiilor Kremlinului”, ai caror parinți, apropiați ai președintelui rus Vladimir Putin, critica țarile occidentale, relateaza CNN.

- Avioane private, apartamente sau vile somptuoase in cele mai bogate cartiere din marile capitale ale lumii, obiecte luxoase, studii la universitati de top din Occident. Asa traiesc copiii liderilor de la Kremlin.

- Celebrul chef Joseph Hadad, 62 de ani, i-a povestit lui Damian Draghici momente din viața sa, amintiri și pilde de la tatal sau, nu poate trece nici acum peste clipele teribile ale morții soției sale și a rememorat cum era viața in Capitala cand a ajuns aici la finele anilor 90 Joseph Hadad, 62 de ani,…

- Este emoționant sa scriu despre oameni care au avut o deosebita insemnatate in istoria localitații noastre. Unul dintre aceștia este domnul Ion I. Dumitru, domiciliat in orașul Costești, județul Argeș, nascut in urma cu 100 de ani, la 9 martie 1922, in comuna Gliganu de Jos, actualmente sat al comunei…