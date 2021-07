Zeci de zboruri anulate în China la apropierea unui taifun Peste 200 de zboruri au fost anulate in provincia sudica chineza Guangdong inaintea sosirii taifunului Cempaka. Observatorul meteorologic din China a reinnoit o avertizare cod galben de taifun. Cempaka, al saptelea taifun din acest an din China, va atinge marti dupa-amiaza zona de uscat pe coasta provinciei Guangdong, conform prognozelor. Autoritatile locale din Guangdong au emis pina mar Citeste articolul mai departe pe noi.md…

