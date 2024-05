Doi tineri morți in accidentul de la Vaslui, urmau sa se casatoreasca in weekend, iar cel de-al treilea tanar care a murit in accident era prieten cu cei doi și urma sa le fie cavaler de onoare la nunta. Un accident tragic a avut loc duminica, pe DN24, la granita dintre judetele Iasi si Vaslui, […] The post VIDEO. Tragedia de la Codaești: doi dintre tinerii motociliștii morți aveau nunta in weekend, iar al treilea era cavalerul lor de onoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .