Licitatii Constanta: Primaria Cernavoda aloca peste 200.000 de euro pentru modernizarea spatiilor verzi si a locului de joaca de la Gradinita nr. 4 (DOCUMENT)

Anuntul atribuirii a fost publicat in SEAP pe 17 mai 2024 Pe data de 7 mai 2024, Primaria orasului Cernavoda, judetul Constanta si Pegas Impex au incheiat contractul ce prevede inceperea lucrarilor de executie in vederea realizarii obiectivului de investitii "Modernizare spatii verzi si loc de joaca Gradinita nr. 4 str. T. Vladimirescu", din Cernavoda, judetul Constanta. Anuntul atribuirii a fost publicat in SEAP pe 17 mai 2024. Primaria Cernavoda a alocat suma de 1.108.939,88 de lei 2 ...