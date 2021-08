Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul acestei luni va incepe cea de-a doua etapa a proiectului „Hai la Rudaria”, inițiat de asociația Acasa in Banat și finanțat de fundația Orange pentru recondiționarea morilor de apa din comuna carașeana Eftimie Murgu, dupa ce, in luna mai, peste 200 de voluntari veniți din intreaga țara și…

- Anca Dragu, președintele Senatului, anunța ca se fac pași importanți in demersul de daramare a zidului de beton care inconjoara cladirea Palatului Parlamentului, iar proiectul ar putea fi implementat in cel mult un an și jumatate. Aceasta a aratat ca deschiderea de care se bucura aceasta inițiativa…

- Privind consultarea publicului in cadrul procedurii de elaborare a Proiectului de hotarare privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de catre operatorul economic delegat, Asocierea SC RER VEST S.A./SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. in raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare…

- Prețul colectarii deșeurilor menajere in Municipiul Alba Iulia va fi mai mai mare odata ce noul operator al centrului ecologic de la Galda de Jos va incepe sa acționeze in Alba Iulia. Tarifele vor fi mult mai mari fața de vremea cand deșeurile erau duse la Targu Jiu: Serviciul Administratie publica…

- Morile de la Rudaria (Eftimie Murgu) devin din ce in ce mai cunoscute și intra tot mai „tare” in circuitul turistic. In aceasta ediție a saptamanalului Agenda, pe care, de vineri, 21 mai, o gasiți la chioșcuri, online și in poșta (daca aveți abonament) puteți citi și un articol despre aceste mori de…

- Institutul de Studii Financiare a finalizat prima serie de seminare de perfecționare vocaționala, parte a proiectului [email protected], in cadrul anului universitar 2020-2021. Prin acest proiect, ISF și-a...

- Peste 200 de voluntari au lucrat intens timp de 2 zile in comuna Eftimie Murgu, Caraș Severin, in cadrul proiectului “Hai la Rudaria” implementat de Asociația Acasa in Banat și finanțat de Fundația Orange. Rezultatele celor aproape 3000 de ore de munca sunt impresionante: peste 1000 de saci de gunoi,…

- Esec de etapa pentru domeniul stiintific și cu pierderi mari de bani! Romania nu a fost acceptata in cel mai mare proiect de cercetare europeana, deși a fost unul dintre fondatorii proiectului de inalta tehnologie cunoscut ca Laserul de la Magurele. Motivul ar fi legat de o intarziere a proiectului,…