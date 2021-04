Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile unui stat american au hotarat sa renunțe la restricțiile impuse de pandemia de COVID-19. Purtarea maștii de protecție nu va mai fi obligatorie, iar magazinele și restaurantele vor funcționa la capacitate maxima. In ciuda faptului ca pandemia de COVID-19 nu a disparut, al doilea stat ca…

- Vaccinul dezvoltat cu o singura doza dezvoltat de Johnson & Johnson’s one-shot pare sigur și eficace, potrivit unor documente publicate miercuri de Administrația pentru Medicamente și Alimente din SUA (FDA), potrivit Reuters. Comisia de experți independenți ai agenției americane se va intruni vineri…

- Ion Mihail Pacepa a fost cel mai mare spion al Romaniei. A murit la varsta de 92 de ani, fiind rezident politic in Statele Unite ale Americii. Istoricul a fost rapus de coronavirus, avand un mare regret in suflet de care nu a putut scapa toata viața.

- Restricțiile anti-pandemie impuse in Statele Unite ale Americii au dus la scaderea mediei zilnice a numarului de infectari cu Covid-19. Media zilnica a imbolnavirilor cu coronavirus a scazut la jumatatre fața de luna decembrie. Conform Reuters, experții atrag atenția ca masurile restrictive trebuie…

- Autoritatile sanitare franceze au recomandat vineri „o singura doza” de vaccin impotriva COVID-19 pentru persoanele „care au fost deja infectate” cu noul coronavirus. Franta devine astfel prima tara care a facut aceasta recomandare, relateaza AFP. Persoanele vindecate de COVID-19 „au dezvoltat deja…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) va da unda verde vaccinului american impotriva Covid-19 dezvoltat de Johnson & Johnson, pana in martie, cel tarziu, anunta Massimo Scaccabarozzi, directorul Janssen Italia, o filiala a grupului american. Inca din ianuarie 2020, Johnson & Johnson incepeau sa lucreze…

- A fost nevoie de trei luni pentru ca alegerile din noiembrie 2020 din Statele Unite sa fie in sfarsit incheiate, dupa ce ultimul mandat din Congres inca in asteptare, intr-o circumscriptie din statul New York, a fost atribuit luni unei republicane apropiate de fostul presedinte Donald Trump, relateaza…

- Varianta de coronavirus identificata pentru prima data in Africa de Sud reduce capacitatea a doua dintre vaccinurile anti-COVID-19 de a proteja impotriva bolii, arata datele unui test clinic, noteaza Reuters, citata de HotNews.ro . Astfel, vaccinurile de la Novavax și Johnson & Johnson au fost semnificativ…