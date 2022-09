Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu 20 tone de deșeuri, constand in fibra izolatoare și tabla folosita, pentru care șoferul nu a putut prezenta documentele prevazute de lege. In data…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu 15,6 tone de deșeuri, constand in textile second hand, pentru care șoferul nu a putut prezenta documentele prevazute de lege. Ieri, 31 august a.c.,…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a doua automarfare incarcate cu deșeuri, constand in anvelope uzate și saltele. In dimineața zilei de 28 iulie a.c., in jurul orei 9.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea,…

- Pe la punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de intrare in tara, un cetatean roman, in varsta de 41 de ani, conducand un automarfar inmatriculat in Romania. „Soferul transporta, conform documentelor de insotire…

- Luni, 25 iulie, in jurul orei 13.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera, pe sensul de intrare in tara, un cetațean roman, in varsta de 41 de ani, conducand un automarfar inmatriculat in Romania. ”Șoferul transporta,…

- Zeci de tone de deșeuri forțeaza intrarea pe teritoriul Romaniei in vamile de pe granița de nord-vest. Daca ieri a fost oprit un transport de cauciucuri uzate de peste 23 de tone, astazi a fost oprit un transport tot de cauiucuri uzate in greutate de 12 tone. Politistii de frontiera din P.T.F. Petea…

- Un nou transport de deșeuri a fost oprit la un punct vamal romanesc. Ne confruntam cu o avalanșa de transporturi de deșeuri din țarile occidentale spre Romania de parca aici ar fi o groapa de gunoi. Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a trei automarfare incarcate cu deșeuri, constand in cauciucuri uzate, biciclete, tevi si stalpi de gard, dar si 41 de tone de hartie si material plastic, pentru care șoferii…