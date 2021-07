Stiri pe aceeasi tema

- Atac in plina noapte, la Timișoara. Patru barbați au intrat intr-o casa in care locuiau mai multe persoane și le-au talharit pe trei dintre acestea. Le-au furat telefoanele mobile, un card bancar, o brațara de aur și doua chei auto. Talharii au fost prinși ulterior de polițiști și au fost reținuți.

- O femeie in varsta de 48 de ani a ieșit astazi in strada, dintr-un bloc de pe strada București din Timișoara, cuprinsa de flacari. Vecinii și martorii au stins focul și au sunat imediat la 112. Femeia, cunoscuta cu afecțiuni psihice, striga ca i s-ar fi dat foc. Victima a fost transportata de urgența…

- La fel ca mulți timișoreni, consilierul local Roxana Iliescu de la Pro Romania, spune ca nu ințelege cum de ne-am ales cu cele aproximativ 450 de jardiniere goale prin Timișoara, fara un fir de floare, mai nou pe post de scrumiere sau loc de aruncat gunoi. „Nici eu n-am ințeles, pana astazi. Dragii…

- Doi tineri, unul de 19 ani și altul in varsta de 25 de ani, care obișnuiau sa fure din mașini, au fost prinși, sambata, de politistii Secției 2 Timișoara. In baza unui plan de acțiune pe linie de furturi din autoturisme și in urma investigațiilor, oamenii legii au identificat pe strada Martir Marius…

- Un apel la 112 a mobilizat in aceasta dimineața, in Piața Țepeș Voda din Timișoara, un echipaj CBRN (de intervenție in cazul accidentelor nucleare, biologice, chimice și radiologice). „Astazi, in jurul orei 09:00, am fost solicitați sa intervenim in Piața Țepeș Voda din Timișoara, intr-o cladire in…

- Organizatia judeteana PSD Timis a marcat Ziua Europei, duminica, in Piata Libertatii din Timisoara, prin actiuni interactive, care s-au desfasurat pe parcursul mai multor ore, in cadrul carora zeci de cetateni si-au exprimat opiniile, in scris, despre prioritatile pe care Romania trebuie sa le cuprinda…

- Sambata, 8 mai 2021, de la ora 16, la EM ART GALLERY, in centrul vechi al Devei (peste drum de Biblioteca Județeana), are loc vernisajul unei expoziții de excepție: „Targ de arta cu timișoreni”. Continuand tradiția evenimentelor de calitate, cocheta galerie de arta a pictorului Mircea Popițiu…

- Mii de timișoreni s-au adunat la Catedrala Mitropolitana din Timișoara pentru a lua lumina și a canta intr-un glas alaturi de preoți ”Hristos a Inviat”. Daca anul trecut, soborul de preoți a oficiat slujba in fața catorva reprezentanți ai forțelor de ordine și a jurnalistilor, anul acesta catedrala…