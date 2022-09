Stiri pe aceeasi tema

- Peste 50 de turisti romani afectati de situatia de la Blue Air sunt inca in Cipru si au cerut ajutorul consulatului Romaniei, insa ei trebuie sa se descurce singuri, pentru ca statul nu este dator sa-i ajute intr-o chestiune privata, a afirmat, miercuri, Dan Mihalache,

- TAROM va repatria duminica 189 de pasageri blocati in Zakynthos si Rhodos, din cauza anularii recente a zborurilor companiei Blue Air, informeaza compania printr-un comunicat remis Agerpres. Cursa, operata pe ruta Otopeni-Zakynthos-Rhodos-Otopeni, va decola la ora 19:10 si se va intoarce pe Aeroportul…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca peste 620 de romani, afectati de anularea zborurilor Blue Air, solicitasera pana marti noaptea, sprijin sa revina in tara. Solicitarile au venit din tari precum Cehia, Cipru, Portugalia, Spania. “MAE informeaza ca au fost receptionate semnalari din partea unor…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca Guvernul va aloca, miercuri dimineata, 5 milioane de lei companiei Tarom, pentru a trimite aeronave care sa ii aduca acasa pe romanii afectati de decizia companiei Blue Air de a opri zborurile. Ulterior, Guvernul se va indrepta impotriva acestei…

- Statul a platit in perioada aprilie-iunie aproape 108 milioane lei pentru cazarea si masa cetatenilor ucraineni. Din aceasta suma, 87,3 milioane sunt bani decontati de catre persoane fizice care au cazat ucraineni, iar restul, de catre persoane juridice, releva date analizate de Profit.ro. Cei care…

- Salman Rushdie, autorul cartii ”Versetele satanice” si tinta unei fatwa din partea Iranului timp de peste 30 de ani, a fost conectat la un ventilator dupa ce a fost injunghiat in gat si in abdomen, vineri, in statul New York, de un barbat care a fost arestat, relateaza AFP. ”Vestile nu sunt bune”, a…

- Premierul Italiei, Mario Draghi, si-a prezentat oficial demisia, joi dimineata, cu ocazia intalnirii cu presedintele Sergio Mattarella. El va ramane, insa, la conducerea Guvernului interimar pana la organizarea alegerilor parlamentare anticipate, in septembrie sau octombrie. Potrivit Reuters, pemierul…

- NATO a invitat oficial Suedia si Finlanda sa se alature Aliantei Nord-Atlantice conduse de SUA, potrivit unei declaratii a sefilor de stat si de guvern NATO, miercuri, relateaza CNN. ”Astazi (n.r. miercuri), am decis sa invitam Finlanda si Suedia sa devina membre NATO si am convenit sa semnam Protocoalele…