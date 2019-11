Zeci de romani care locuiesc in Marea Britanie au ajuns in situația disperata de a-și cauta mașinile pe strazi, in parcari și pe rețelele sociale. Cu toții acuza ca au fost pacaliți de niște escroci romani, pe care i-au platit sa le transporte autoturismele in Romania. Indivizii le-au luat banii, insa le-au abandonat mașinile in orașe din Anglia. Atat polițiștii englezi, cat și cei romani ancheteaza cazul. Aceasta este activitatea lui Radu de mai multe zile. De cand a aflat ca a fost pacalit, iși cauta autoturismul prin orașul Doncaster din nordul Angliei. A platit 550 de lire ca mașina sa ii…