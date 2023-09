Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a confirmat ca, miercuri, a primit numeroase apeluri telefonice din partea cetațenilor romani aflați in zonele afectate de inundațiile devastatoare din Grecia, cerand asistența diplomatica pentru a face fața situației de criza. In ce situație disperata s-au aflat…

