- Echipa naționala de fotbal a Romaniei a fost repartizata in grupa B, alaturi de Coreea de Sud, Honduras și Noua Zeelanda. Grupele sunt urmatoarele: GRUPA A: Japonia, Mexic, Africa de Sud, Franța GRUPA B: Coreea de Sud, Honduras, Noua Zeelanda, Romania GRUPA C: Argentina, Spania, Egipt, Australia, GRUPA…

- Piața autoturismelor noi incepe sa iși revina, in multe state din Europa. Grupul Renault, locul 3 la numarul de unitați vandute. In luna martie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +87.3% fata de martie 2020, atingandu-se un nivel de 1.062.446 unitați. Pe primele…

- Agenții Poliției Naționale Spaniole, Mossos de Escuadra și Poliția Romana au eliberat 18 femei in Spania și Romania in cadrul unei operațiuni de poliție impotriva unei rețele internaționale de proxeneți al carei centru de operațiuni se afla la Girona, dar de unde femeile erau plasate inclusiv in Regatul…

- O decizie in acest sens au luat deocamdata autoritațile din Germania, Italia, Letonia, Lituania, Cipru, Spania, Țarile de jos și Franța. O serie de țari din UE au anunțat reluarea de vineri, 19 martie, a campaniei de vaccinare a populației impotriva COVID-19 cu AstraZeneca, dupa declarația Agenției…

- Inmatricularile de autoturisme noi, in continua scadere, in toata Europa. In luna februarie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -19.3% fata de februarie 2020, atingandu-se un nivel de 771,486 unitati. Pe primele doua luni din 2021: au fost inmatriculate un numar…

- TBI Bank, cu operatiuni principale in Bulgaria si Romania si operatiuni bancare in Germania, Suedia, Danemarca si Polonia, intra acum pe piata din Lituania, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat al bancii, acest pas face parte din strategia ampla de business a TBI de a-si extinde amprenta digitala…

- Guvernul roman a decis miercuri prelungirea starii de alerta cu noi restricții, intr-un moment in care numarul infectarilor și al pacienților de la ATI este in creștere. Cu un val epidemic intens se confrunta mai multe state din centrul și estul UE, precum Ungaria, Cehia sau Slovacia, dar și Bulgaria…