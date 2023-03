Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, ofișerii BCCO au efectuat percheziții la mai multe adrese din țara, inclusiv din județul Cluj, intr-o acțiune ce viza activitatea unui grup infracțional care punea in circulație bancnote falsificate. La data de 29 martie 2023, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate…

- Ieri, 16 martie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Vrancea, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea, au efectuat 13 percheziții domiciliare, in județele Vrancea și Buzau, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și de mare risc. Șase persoane…

- La data de 2 martie 2023, politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate ndash; Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane ndash; Biroul de Combatere de Fiinte Umane, impreuna cu un procuror D.I.I.C.O.T. ndash; S.C., desfasoara o actiune, in judetele Calarasi, Ilfov si in municipiul…

- "Astfel, la data de 12 februarie 2023, politistii au prins in flagrant delict doi barbati, in judetul Vrancea, la scurt timp dupa ce ar fi primit 11.000 de lei de la o femeie, in varsta de 79 ani, din judetul Buzau, dupa ce, in prealabil, fusese indusa in eroare cu privire la faptul ca fiul ei a suferit…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Maramureș, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramureș, cu sprijinul polițiștilor inspectoratelor de poliție județene Cluj, Satu Mare, Bistrița-Nasaud, Salaj, Mureș, Serviciului de Combatere a…

- 24 DE PERCHEZIȚII LA TRAFICANȚII DE DROGURI DIN DAMBOVIȚA și BUCUREȘTI, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Dambovița, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Dambovița, au documentat activitatea infracționala a unor persoane banuite de trafic de droguri.…

- La primele ore ale dimineții, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, au efectuat 14 percheziții domiciliare, la sediul unei societați comerciale și la locuințele unor persoane banuite de constituirea unui grup…

- VIDEO| PERCHEZIȚII in Alba și alte 6 județe la persoane banuite de EVAZIUNE FISCALA. Prejudiciu de peste 1,4 milioane de lei la bugetul de stat PERCHEZIȚII in Alba și alte 6 județe la persoane banuite de EVAZIUNE FISCALA. Prejudiciu de peste 1,4 milioane de lei la bugetul de stat La aceasta ora, sub…