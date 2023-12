Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei zile, pompierii militari au fost solicitati sa intervina in comuna Ungureni, sat Ungureni, in urma unui apel primit pe SNUAU 112, care anunta producerea unui incendiu.De urgenta, la locul solicitarii s au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si un echipaj SMURD.La…

- Un barbat in varsta de 65 de ani a murit in aceasta dimineața, dupa ce casa in care locuia a fost distrusa de un incendiu, in localitatea aradeana Almaș. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii militari ai Garzii de Intervenție Gurahonț cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și…

- Tragedie in comuna buzoiana Valcelele, unde un copil de numai doi ani a pierit intr-un incendiu de locuința. Potrivit ISU Buzau, pompierii au fost chemați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința din localitatea Valcelele. „De urgența, la fața locului s-au deplasat doua autospeciale…

- Șapte echipaje de pompieri militari intervin cu 5 autospeciale de stingere, 1 autospeciala de intervenție și salvare de la inalțime și 1 ambulanța SMURD, in cooperare cu SVSU Bolotești, pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o gospodarie din satul Putna, comuna Bolotești. La sosirea forțelor de…

- Patru minori au murit intr-un incendiu izbucnit intr-un imobil din Vigo, in nord-vestul Spaniei, au anuntat miercuri dimineata serviciile locale de urgenta, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- VIDEO: Vila cuprinsa de flacari la Huțani. Proprietara a suferit un atac de panica O casa din localitatea Huțani a fost cuprinsa de flacari, in aceasta dupa-amiaza. Alarma s-a dat in jurul orei 17.00. La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu trei autospeciale de stingere…

- O anexa a unei gospodarii din Suraia a fost cuprinsa de flacari in aceasta dimineața. „A fost anunțat un incendiu la o gospodarie din comuna Suraia. Intervin trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD și SVSU Suraia”,…

