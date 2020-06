Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin, cele 21 de persoane, intre care 12 copii, s-au refugiat in doua case, dupa ce apele raului Bistra le-au inundat locuintele. "In urma caderilor masive de apa, pe fondul codului rosu hidrologic de inundatii, raul…

- Zece localitati din Timis au fost afectate de inundatii in urma ploilor abundente si a scurgerilor de pe versanti, judetul fiind sub avertizari Cod rosu si portocaliu hidrometeorologic. Opt persoane au fost evacuate si au fost inundate curti, subsoluri, beciuri si strazi.

- Mai multe gospodarii din zece localitați din județul Timiș au fost inundate in urma ploilor abundente de joi. Opt persoane, printre care cinci copii, au fost evacuate de pompieri, anunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Timiș, pompierii au intervenit joi in zece localitați pentru evacuarea apei din gospodarii…

- Trei adulti si cinci copii au fost evacuati, joi, dupa ce o viitura a afectat 13 gospodarii din localitatea Fardea, judetul Timis. Un pod din Lugoj a fost inchis circulatiei, iar in Caras- Severin, pe un drum, a fost oprita circulatia rutiera, de asemenea, din cauza scurgerilor de pe versanti. 17…

- Peste 40 de gospodarii din localitatile Zizin si Tarlungeni au fost afectate de inundatiile de joi seara, a transmis ISU Brasov, potrivit Agerpres.Citește și: Traian Basescu s-a trezit cu plangere penala, dupa semnalul apocaliptic dat Poliției și Jandarmeriei Conform sursei citate,…

- Cod roșu de inundații in judetul Harghita! Ploile au facut ravagii in mai multe localitati. Raurile s-au umflat, iar zeci de gospodarii au fost inundate. Furtuna si grindina au creat probleme si in judetul Salaj. In mai multe localitati, bucatile mari de gheata au distrus culturile oamenilor.